مشاركة وفد وزارة الدفاع الأذربيجانية في مؤتمر الامن الدولي التاسع في موسكو
AzerTAg.az
٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٦]
باكو، 21 يونيو (أذرتاج)
توجه نائب وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال كريم ولييف والوفد المرافق له في زيارة الى عاصمة روسيا الاتحادية موسكو للمشاركة في مؤتمر الامن الدولي التاسع في الفترة ما بين 22-24 يونيو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان المؤتمر الدولي المزمع انعقاده من قبل وزارة الدفاع لروسيا الاتحادية سيشهد بحث الامنين الإقليمي والدولي.
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