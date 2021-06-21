أذربيجان تصدر أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال 5 أشهر

باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

صدرت أذربيجان أكثر منتجاتها إلى إيران بين بلدان الخليج خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن إيران والامارات العربية المتحدة وقطر أكثر بلدان الخليج التي صدرت إليها أذربيجان منتجاتها حيث بلغت قيمة المنتجات المصدرة خلال العام الجاري 11.5 مليون دولار الى إيران والى الامارات 6.3 مليون دولار وإلى قطر 695 ألف دولار.

انخفضت تكلفة الصادرات إلى إيران وقطر.