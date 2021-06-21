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    تطهير مساحة 111 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٦]

    باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 14 - 19 يونيو 89 لغما مضادا للمشاة و107 لغم مضادة للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 111 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

    AZERTAG.AZ :تطهير مساحة 111 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي
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