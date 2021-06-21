التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا يبلغ 2.1 مليون دولار

كيشيناو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 2.1 مليون دولار خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مكتب إحصاءات مولدوفا الحكومي أن قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت مليون و550 ألف دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 545 ألف دولار.