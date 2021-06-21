أذربيجان: تطعيم 215 شخص بلقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 215 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 21 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 11 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و204 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونين و989 ألف و673 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و949 ألف و646 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و40 ألفا و27 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.