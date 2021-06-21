مولود تشاووش أوغلو: نأمل أن تتعلم القيادة الجديدة لأرمينيا من أخطائها السابقة بعد الانتخابات

أنطاليا، 21 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

نأمل أن تتعلم القيادة الجديدة لأرمينيا من أخطائها السابقة بعد الانتخابات وتدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة هو إقامة علاقات جيدة مع الجيران، بدلا من النظر إلى أراضي جيرانهم. لأنه بعد تحرير الأراضي المحتلة لأذربيجان، أظهر كل من تركيا وأذربيجان الإرادة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. جاء ذلك في تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأذربايجاني إلهام علييف.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي حول نتائج منتدى أنطاليا الدبلوماسي حول "الدبلوماسية المبتكرة: عصر جديد ونهج جديد" الذي نظم برعاية الإدارة الرئاسية التركية.

أشار الوزير مولود تشاووش أوغلو إلى أن العلاقات الجديدة في المنطقة هي أكثر فائدة لأرمينيا وقال إن هذا البلد كلن محروما من المشاركة في المشاريع الدولية في المنطقة نتيجة لسياساتها الخاطئة. إذا كانت أرمينيا تسعى جاهدة من أجل السلام والاستقرار، يمكن اتخاذ خطوات لبناء العلاقات معها.

اشار الوزير في حديثه عن إعلان شوشا إلى أن هذه الوثيقة تظهر أن العلاقات بين البلدين الشقيقين قد ارتقت إلى مستوى التحالف. "توقيع الوثيقة في شوشا له معنى خاص. سيتم رفع العلمين الأذربيجاني والتركي جنبا إلى جنب في هذه المدينة القديمة مع افتتاح القنصلية العامة التركية في شوشا".