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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٣٠]

    باكو، 22 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 يونيو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 22 يونيو اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178

    أورو EUR 1 2.0246

    دولار أسترالي AUD 1 1.2785

    روبل بلاروس BYN 1 0.6718

    ريال برازيلي BRL 1 0.339

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1193

    كرون دنماركي DKK 1 0.2723

    لاري جورجي GEL 1 0.5388

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189

    دولار كندا CAD 1 1.3739

    دينار الكويت KWD 1 5.6445

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0828

    جنيه مصري EGP 1 0.1085

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0946

    كرون النرويج NOK 1 0.1979

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4471

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4261

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2639

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504

    دولار تايوان TWD 1 0.0609

    ليرة تركيا TRY 1 0.1935

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0624

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1867

    كرون التشيك CZK 1 0.0793

    يوان الصين CNY 1 0.263

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.365

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5206

    كرون السويد SEK 1 0.1991

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8491

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1501

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.5397

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2275

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.016

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

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    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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