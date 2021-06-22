باكو، 22 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 يونيو. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 22 يونيو اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178 أورو EUR 1 2.0246 دولار أسترالي AUD 1 1.2785 روبل بلاروس BYN 1 0.6718 ريال برازيلي BRL 1 0.339 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1193 كرون دنماركي DKK 1 0.2723 لاري جورجي GEL 1 0.5388 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.3739 دينار الكويت KWD 1 5.6445 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097 بيسو المكسيك MXN 1 0.0828 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0946 كرون النرويج NOK 1 0.1979 زلوتي بولندا PLN 1 0.4471 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4261 دولار سنغافورة SGD 1 1.2639 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0609 ليرة تركيا TRY 1 0.1935 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0624 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1867 كرون التشيك CZK 1 0.0793 يوان الصين CNY 1 0.263 جنيه إنكلترا GBP 1 2.365 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5206 كرون السويد SEK 1 0.1991 فرنك سويسرا CHF 1 1.8491 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1501 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.5397 بيسو تشيلي CLP 100 0.2275 سوم أوزبكستان UZS 100 0.016 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004 -0- ME 1

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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