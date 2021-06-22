البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 22 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 يونيو.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 22 يونيو اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178
أورو EUR 1 2.0246
دولار أسترالي AUD 1 1.2785
روبل بلاروس BYN 1 0.6718
ريال برازيلي BRL 1 0.339
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1193
كرون دنماركي DKK 1 0.2723
لاري جورجي GEL 1 0.5388
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189
دولار كندا CAD 1 1.3739
دينار الكويت KWD 1 5.6445
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4097
بيسو المكسيك MXN 1 0.0828
جنيه مصري EGP 1 0.1085
لاي مولدوفا MDL 1 0.0946
كرون النرويج NOK 1 0.1979
زلوتي بولندا PLN 1 0.4471
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0233
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4261
دولار سنغافورة SGD 1 1.2639
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504
دولار تايوان TWD 1 0.0609
ليرة تركيا TRY 1 0.1935
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0624
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1867
كرون التشيك CZK 1 0.0793
يوان الصين CNY 1 0.263
جنيه إنكلترا GBP 1 2.365
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5206
كرون السويد SEK 1 0.1991
فرنك سويسرا CHF 1 1.8491
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1501
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.5397
بيسو تشيلي CLP 100 0.2275
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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