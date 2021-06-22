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    وزارة الخارجية: أذربيجان مستعدة لاستقبال بعثة اليونسكو

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٣٧]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    تم عقد عدد من الاجتماعات بين أذربيجان واليونسكو عبر الاتصال المرئي في الأشهر الأخيرة كاستمرار للمحادثة الهاتفية بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والمدير العام لليونسكو أودري أزول.

    أفادت وكالة اذرتاج عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ليلى عبداللاييفا قولها في رد لها على سؤال من وسائل الإعلام.

    أشارت ليلى عبداللاييفا إلى أن الجانب الأذربيجاني جدد استعداد بلاده لاستقبال بعثة اليونسكو خلال الاجتماع الأخير الذي عقد في 21 يونيو عام 2021 ودعا المنظمة إلى تسريع هذه العملية. وجرت مناقشات حول زيارة بعثة اليونسكو إلى منطقتي أغدام وفضولي ومدينة شوشا المحررة من وطأة الاحتلال الارمني.

    قالت ليلى عبداللاييفا: "أود أن أشير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ مهمة المفوضية في المناطق المتضررة من النزاع في بلادنا نتيجة للمناقشات بين الجانب الأذربيجاني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. أذربيجان مستعدة لاستقبال بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ننتظر حاليا ردا من كلتا المنظمتين لاستكمال الأعمال المتعلقة بالزيارة".

     

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