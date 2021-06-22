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    سياسة


    عقد مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية أذربيجان ومصر

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٤١]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    عقدت في 20 يونيو الجولة التالية من المشاورات بين وزارتي خارجية جمهورية أذربيجان وجمهورية مصر العربية في القاهرة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان نائب وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي ونائب وزير الخارجية فارز رضاييف شاركا في المشاورات.

    وناقش الجانبان خلال الاجتماع الوضع الراهن للعلاقات بين البلدين وسبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.

    كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

    واطلع الجانب الأذربيجاني على الوضع الراهن في المنطقة بعد النزاع وبما في ذلك أعمال الترميم والبناء وإعادة الدمج في المناطق المحررة.

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