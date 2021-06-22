إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وإسبانيا والبرتغال في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 5 أشهر من العام الجاري.

بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليارين و730.9 مليون دولار أمريكي وإلى إسبانيا 342.3 مليون دولار والى البرتغال 193.6 مليون دولار.