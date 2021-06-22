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    إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    يتم تصدير معظم المنتجات الاذربيجانية الى إيطاليا بين بلدان الاتحاد الأوروبي خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك الحكومي أن إيطاليا وإسبانيا والبرتغال في الثلاثة الأولى في قائمة بلدان الاتحاد الأوروبي المستوردة للمنتجات الاذربيجانية خلال 5 أشهر من العام الجاري.

    بلغت قيمة المنتجات المصدرة إلى إيطاليا مليارين و730.9 مليون دولار أمريكي وإلى إسبانيا 342.3 مليون دولار والى البرتغال 193.6 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :إيطاليا أكثر بلدان الاتحاد الاوروبي استيرادا للمنتجات الاذربيجانية
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