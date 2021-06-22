الرئيس إلهام علييف: التعاون مع الأمم المتحدة له أهمية خاصة لأذربيجان

باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

يتسم التعاون مع منظمة الأمم المتحدة بأهمية خاصة بالنسبة لجمهورية أذربيجان. تدعم أذربيجان بصفتها عضوا في الأمم المتحدة والرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز مكافحة المنظمة للتحديات العالمية وموقفها النشط بشأن القضايا التي تهم المجتمع الدولي وستواصل المساهمة في هذا العمل.

أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف كتب ذلك في برقية التهنئة التي بعث بها الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على إعادة انتخابه لهذا المنصب.

وأعرب الرئيس فيها عن ثقته في أن الأنشطة القادمة لأنطونيو غوتيريس ستستمر في تعزيز دور الأمم المتحدة كأداة مهمة في الحفاظ على السلام والأمن في العالم وتعزيز التعاون الدولي.