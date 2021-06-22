  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان قيادة القوات البرية للناتو

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٤٠]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم مع رئيس أركان قيادة القوات البرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إزمير الجنرال متين توكيل والوفد المرافق له، ذلك على هامش زيارته لجمهورية أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجنرال ذاكر حسنوف أشار خلال الاجتماع إلى التطور الناجح للعلاقات بين أذربيجان والناتو وأنشطة الجيش الأذربيجاني في مختلف البرامج ومساهمة جنودنا في بعثة "الدعم الحازم" في أفغانستان.

    وأشار وزير الدفاع إلى أن الهدف الرئيسي للتعاون بين أذربيجان وحلف شمال الأطلسي في مختلف المجالات هو القضاء على عدم الاستقرار والصراعات والتهديدات في الفضاء الأوروبي الأطلسي وإنشاء نظام أمني موحد في جميع أنحاء العالم وأكد أن هذا التعاون سيستمر.

    وأكد الجنرال م. توكيل أن الحلف يعتبر أذربيجان شريكا موثوقا له. وأشاد بمشاركة البلاد في مكافحة الإرهاب ومساهمتها الكبيرة في نقل البضائع لعمليات حفظ السلام والمهنية التي تبديها في العمليات في أفغانستان.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان قيادة القوات البرية للناتو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٦]
    مشاركة وفد وزارة الدفاع الأذربيجانية في مؤتمر الامن الدولي التاسع في موسكو
    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:١٠]
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية قالاجا لمحافظة لاجين (فيديو)
    ٢٠.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٠]
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو لقرية ساريلي خشت آب لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٣]
    تمارين تحضيرية لتدريبات "نسر الاناضول 2021"
    وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان قيادة القوات البرية للناتو