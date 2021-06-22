وزير الدفاع يلتقي رئيس أركان قيادة القوات البرية للناتو

باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف اليوم مع رئيس أركان قيادة القوات البرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في إزمير الجنرال متين توكيل والوفد المرافق له، ذلك على هامش زيارته لجمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجنرال ذاكر حسنوف أشار خلال الاجتماع إلى التطور الناجح للعلاقات بين أذربيجان والناتو وأنشطة الجيش الأذربيجاني في مختلف البرامج ومساهمة جنودنا في بعثة "الدعم الحازم" في أفغانستان.

وأشار وزير الدفاع إلى أن الهدف الرئيسي للتعاون بين أذربيجان وحلف شمال الأطلسي في مختلف المجالات هو القضاء على عدم الاستقرار والصراعات والتهديدات في الفضاء الأوروبي الأطلسي وإنشاء نظام أمني موحد في جميع أنحاء العالم وأكد أن هذا التعاون سيستمر.

وأكد الجنرال م. توكيل أن الحلف يعتبر أذربيجان شريكا موثوقا له. وأشاد بمشاركة البلاد في مكافحة الإرهاب ومساهمتها الكبيرة في نقل البضائع لعمليات حفظ السلام والمهنية التي تبديها في العمليات في أفغانستان.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.