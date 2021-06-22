  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تسجيل 47 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 111 مصاب

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 47 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 111 مصاب هذا المرض ولا تسجيل لاي وفاة شخص مصاب بالفيروس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و568 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 329 ألف و710 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4963 مريض منهم ويستمر علاج 895 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و690 ألف و224 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9247 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 47 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 111 مصاب
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٣]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 3 ملايين شخص بلقاح كورونا خلال اليوم
    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٢٥‎]
    أذربيجان: تطعيم 215 شخص بلقاح كورونا خلال اليوم
    ٢١.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٢٢]
    أذربيجان: تسجيل 28 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 49 مصابا
    ١٩.٠٦.٢٠٢١ [٢١:١٦]
    أذربيجان: تطعيم 40 ألفا و709 شخص بلقاح كورونا خلال اليوم
    أذربيجان: تسجيل 47 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 111 مصاب