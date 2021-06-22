أذربيجان: تسجيل 47 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 111 مصاب

باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 47 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 111 مصاب هذا المرض ولا تسجيل لاي وفاة شخص مصاب بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و568 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 329 ألف و710 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4963 مريض منهم ويستمر علاج 895 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و690 ألف و224 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 9247 فحص طبي.