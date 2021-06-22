توقيع اتفاقية إنشاء كرسي الإيسيسكو حول الفن والثقافة وعلوم الإنسان في الجامعة اللبنانية

باكو، 22 يونيو (أذرتاج)

وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والجامعة اللبنانية بالجمهورية اللبنانية، اتفاقية إنشاء كرسي الإيسيسكو "الفن والثقافة وعلوم الإنسان شرق- غرب: العلاقات بين الثقافات والشمولية" في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بهدف تعزيز أهمية البحوث الشاملة، والتبادل المعرفي من خلال أنشطة علمية وثقافية وإبداعية، والتلاقي الحضاري بين الشرق والغرب.

شارك في حفل التوقيع اليوم الثلاثاء (22 يونيو 2021) عبر تقنية الاتصال المرئي الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، والدكتور محمد محسن، عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة اللبنانية، والدكتور عبد الإله بنعرفة، نائب المدير العام للإيسيسكو، وعدد من مديري القطاعات والخبراء بالمنظمة، والدكتورة ديما حمدان، المشرفة على الكرسي.

وفي كلمته خلال حفل التوقيع، عبر الدكتور المالك عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مشيرا إلى أن الكرسي يحقق هدفا تسعى الإيسيسكو للوصول إليه، وهو توطيد أواصر العلاقة بين المنظمة والدول الأعضاء، خصوصا أن لبنان بلد زاخر بالتنوع الثقافي والحضاري.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الإيسيسكو الجديدة المبنية على الانفتاح، منوها إلى أن المنظمة شرعت في إحداث برامج دولية للفنون لدعم الإبداع، وتعزيز عطاء المفكرين والفنانين في العالم الإسلامي وخارجه، وقامت المنظمة بإنشاء شبكة دولية لكراسي الفكر والآداب والفنون، من أجل دعم الكراسي العلمية وإعطاء الثقافة مكانة متجددة تعيد لها بريقها ضمن المباحث الإنسانية والعلمية.

وعبر الدكتور محمد محسن، عميد المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بالجامعة اللبنانية، في كلمته عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وتحدث عن المكانة المتميزة التي تتمتع بها الجامعة اللبنانية، التي يدرس بها حوالي 80 ألف طالب، ينتمي 10% منهم إلى عدد من الدول العربية، ويعمل بها 7 آلاف أستاذ، وتضم 3 معاهد دكتوراة يسجل فيها حاليا 800 طالب، وتتعاون مع مؤسسات دولية مختلفة حول العالم.

وأكدت الدكتورة ديما حمدان، المشرفة على الكرسي، أن الكرسي يعزز العلاقة بين الشرق والغرب، ويهدف إلى إعادة إحياء دور لبنان في تعزيز مبدأ تلاقي الثقافات والحضارات، والتبادل المعرفي، وحث الطلاب على الإبداع وإرساء مفهوم الجمالية والسلم.