أذربيجان: تطعيم أكثر من 3 ملايين شخص بلقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 22 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 42 ألفا و843 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 22 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 22 ألفا و284 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و20 ألفا و559 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و32 ألفا و516 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و971 ألف و930 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و60 ألفا و586 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.