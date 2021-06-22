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    الرئيس إلهام علييف: أظن انه ينبغي علي باكستان و أذربيجان توسيع آفاق التعاون العسكري في السنوات القادمة

    ٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٨]

    باكو، 22 يونيو ، أذرتاج

    تدافع أذربيجان بشكل فعال ومستمر عن القانون والعدالة الدولية بصفتها رئيس حركة عدم الانحياز. وقال الرئيس انه في غاية الإمتنان للرئيس الباكستاني علي مساهمته ودعمه لمبادرتنا داخل حركة عدم الإنحياز ومشاركته الشخصية في مؤتمر القمة الذي عقد في باكو.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذا البيان قد جاء من الرئيس إلهام علييف خلال اجتماعه أمس مع قائد الجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا.

    وقد أكد الرئيس إلهام علييف علي التطور المثمر فى التعاون بين أذربيجان و باكستان، و قال: "إننا نظهر مستوي عالٍ جدًا من التعاون في مجالات الصناعة الدفاعية و الدفاع. وإن زيارتك لبلدنا هو دليل اَخر على ذلك. إننا ممتنون لحصولنا علي منتجات الصناعات الدفاعية الباكستانية. فكما تعلم، نحن نشتري هذه المنتجات وهذا يعزز قدراتنا العسكرية. أعتقد أنه في السنوات القادمة ينبغي علينا أن نوسع تعاوننا العسكري وأن نخطط لتدريبات عسكرية مشتركة و مبادرات أخرى لتعزيز تعاوننا. وأنني علي يقين من أن هذه القضية والعديد من القضايا الأخرى ستكون على جدول أعمالكم كمواضيع للمناقشة مع زملائك".

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