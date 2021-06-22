مناقشة آفاق التعاون بين أذربيجان والأمم المتحدة ومؤسساتها

باكو، 22 يونيو، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية جيهون بايراموف 22 يونيو اليوم المنسق المقيم في أذربيجان لمنظمة الامم المتحدة غلام اسحاقزاي بمناسبة انتهاء مدة عمله الدبلوماسي في البلد.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير بايراموف اشار بامتنان الى فعاليات غلام اسحاقزاي الناجحة في بلدنا والى مساهمته في تنمية التعاون بين الامم المتحدة وأذربيجان.

ورفع غلام اسحاقزاي الشكر على دعم مقدم اليه خلال مدة فعالياته في أذربيجان مؤكدا على تنفيذ التعاون بنجاح. وذكر المنسق المقيم ذكرا خاصا وبامتنان توقيع خطة الفعاليات التعاونية الجديدة مع أذربيجان.

وناقش الطرفان فرص التعاون المحقق بين أذربيجان وبين منظمة الامم المتحدة ومؤسساتها وآفاقه.

وتطرق الوزير الى الاوضاع في الاراضي المحررة من الاحتلال الأرميني مبلغا أن البلد مستعد لاستقبال بعثات سواء عن اليونسكو والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الاممية على حد سواء في تلك الاراضي المحررة. واستلفت اهتمام الجانب المقابل الى أن البلد في انتظار ردود عن كلتا المنظمتين من اجل استكمال الاعمال المرتبطة بالزيارات حاليا.

وتمنى الوزير جيهون بايراموف نجاحا لغلام اسحاقزاي المنسق المقيم في أذربيجان لمنظمة الامم المتحدة في فعالياته اللاحقة.