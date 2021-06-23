باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج) تم استيراد 6623 منتجات متنوعة إلى أذربيجان خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة عمليات الاستيراد في أذربيجان بلغت 4 مليارات و392.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة.

AZERTAG.AZ : استيراد 6623 منتجات متنوعة إلى البلد خلال 5 أشهر

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