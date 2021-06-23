معظم عمليات التصدير في أذربيجان يجري في أبريل

باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تنفيذ معظم عمليات التصدير في أذربيجان خلال في أبريل من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن أعلى معدل لعمليات التصدير في العام الجاري سجل في أبريل وأدنى معدل لها في مايو.

وبلغت قيمة عمليات التصدير في أبريل مليارين و226.3 مليون دولار أمريكي وفي مايو مليار و62.9 مليون دولار.

يذكر ان قيمة الصادرات بالبلاد خلال الربع الأول بلغت 7 مليارات و427.2 مليون دولار.