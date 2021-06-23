  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١١:٣٠]

    باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - مايو من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 5 أشهر من العام الجاري.

    بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 291.3 مليون دولار والى أوكرانيا 195.9 مليون دولار والى بيلاروس 125.1 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٧]
    حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٤٨]
    انخفاض الصادرات من الشاي
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٤٣]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة