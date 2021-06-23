أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
AzerTAg.az
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١١:٣٠]
باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة خلال اشهر يناير - مايو من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن روسيا وأوكرانيا وبيلاروس في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المصدرة منتجاتها من أذربيجان خلال 5 أشهر من العام الجاري.
بلغت حجم الصادرات إلى روسيا 291.3 مليون دولار والى أوكرانيا 195.9 مليون دولار والى بيلاروس 125.1 مليون دولار.
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