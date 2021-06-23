الرئيس الاذربيجاني يلتقي وزير الاقتصاد الإماراتي (تحديث)

باكو، 23 يونيو (أذرتاج)

التقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 23 يونيو مع وزير الاقتصاد بالإمارات العربية المتحدة عبد الله بن طوق المري اذي يزور أذربيجان.

أفادت وكالة اذرتاج ان وزير الاقتصاد الإماراتي نقل الى الرئيس الأذربيجاني تحيات من رئيس دولته خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيسها ورئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التحيات بينما طلب من الوزير الاماراتي نقل تحياته الى رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ونائب رئيسها ورئيس الوزراء وحاكم دبي وولي عهد أبوظبي.

أعرب عبد الله بن طوق المري عن امتنانه على زيارته الرسمية وهي الأولى من نوعها الى أذربيجان بعد بدء عمله في منصبه في يوليو العام الماضي.

قيل في اللقاء ان العلاقات السياسية بين أذربيجان والامارات العربية المتحدة في مستوى رفيع وتشهد نموا ناجحا. اعرب الجانبان عن ارتياحهما لدعم البلدين بعضهما بعضا في اطار المؤسسات الدولية وعلى المستوى الثنائي.

خلال اللقاء تم التطرق الى العلاقات الاقتصادية مع الإشارة الى التعاون الناجح في هذا المجال وقيل ان حجم الصادرات من أذربيجان الى الامارات العربية المتحدة زاد. كذلك تم التأكيد على ضرورة تنفيذ العمل في مجال تحديد إمكانيات استثمارية جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع العلاقات في مجال الاعمال بناء على روح علاقات الشراكة بين الطرفين.