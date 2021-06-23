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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٩]

    باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة
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