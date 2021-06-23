الرئيس إلهام علييف يلتقي الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة
AzerTAg.az
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٩]
باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس.
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