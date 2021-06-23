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    انخفاض الصادرات من الشاي

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٤٨]

    باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    صدرت حوالي 481 طن من الشاي من البلد خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

    قال جهاز الجمارك إن قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 3.7 مليون دولار.

    يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 623 طن من الشاي بقيمة 4.1 مليون دولار.

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    AZERTAG.AZ :انخفاض الصادرات من الشاي
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