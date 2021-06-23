رئيس الوزراء علي أسدوف يلتقي وزير الاقتصاد الاماراتي
AzerTAg.az
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٥٣]
باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)
التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف بوزير اقتصاد الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري في 22 يونيو.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع آفاق توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة.
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