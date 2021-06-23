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    جلسة تمهيدية في محاكمة مرتزق روسي قاتل في قراباغ ضد جيش أذربيجان

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٥‎]

    باكو، 23 يونيو، أذرتاج

    عقدت جلسة تمهيدية لدى محكمة باكو للجرائم الكبرى 23 يونيو اليوم في ملف جنائي محرر بحق ادوارد دوباكوف المواطن الروسي الذي قاتل في قراباغ مرتزقا في صفوف جيش أرمينيا الاحتلالي ضد جيش أذربيجان.

    أفادت أذرتاج أن الجلسة التمهيدية المنعقدة برئاسة القاضي سمير علييف تحدد هوية المتهم.

    يذكر أن المواطن الروسي ادوارد دوباكوف متهم بمواد القانون الجنائي الأذربيجاني الـ1ر3ر214 (الارهاب تمويل الارهاب) والـ2ر218 (المشاركة في جماعة او منظمة اجرامية وكذلك في جماعات منظمين او قادة او سائر ممثلين للجماعات المنظمة) والـ2ر318 (العبور غير القانوني لحدود جمهورية أذربيجان).

     

     

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