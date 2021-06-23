  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٦]

    باكو، 23 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 يونيو.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 23 يونيو اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178

    أورو EUR 1 2.0264

    دولار أسترالي AUD 1 1.2822

    روبل بلاروس BYN 1 0.6702

    ريال برازيلي BRL 1 0.3428

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1191

    كرون دنماركي DKK 1 0.2725

    لاري جورجي GEL 1 0.5388

    روبي هندي INR 1 0.0229

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189

    دولار كندا CAD 1 1.3794

    دينار الكويت KWD 1 5.6455

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4081

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0834

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0946

    كرون النرويج NOK 1 0.1987

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4488

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.425

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2633

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503

    دولار تايوان TWD 1 0.0608

    ليرة تركيا TRY 1 0.1963

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0621

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1909

    كرون التشيك CZK 1 0.0795

    يوان الصين CNY 1 0.2623

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.368

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5218

    كرون السويد SEK 1 0.2002

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8485

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1496

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.5344

    بيسو تشيلي CLP 100 0.229

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٧]
    حجم الواردات من منتجات المعادن الحديدية
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٤٨]
    انخفاض الصادرات من الشاي
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٤٣]
    حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١١:٣٠]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم