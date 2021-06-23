باكو، 23 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 يونيو. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 23 يونيو اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178 أورو EUR 1 2.0264 دولار أسترالي AUD 1 1.2822 روبل بلاروس BYN 1 0.6702 ريال برازيلي BRL 1 0.3428 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1191 كرون دنماركي DKK 1 0.2725 لاري جورجي GEL 1 0.5388 روبي هندي INR 1 0.0229 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.3794 دينار الكويت KWD 1 5.6455 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4081 بيسو المكسيك MXN 1 0.0834 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0946 كرون النرويج NOK 1 0.1987 زلوتي بولندا PLN 1 0.4488 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.425 دولار سنغافورة SGD 1 1.2633 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0608 ليرة تركيا TRY 1 0.1963 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0621 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1909 كرون التشيك CZK 1 0.0795 يوان الصين CNY 1 0.2623 جنيه إنكلترا GBP 1 2.368 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5218 كرون السويد SEK 1 0.2002 فرنك سويسرا CHF 1 1.8485 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1496 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.5344 بيسو تشيلي CLP 100 0.229 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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