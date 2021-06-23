البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 23 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 يونيو.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 23 يونيو اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0178
أورو EUR 1 2.0264
دولار أسترالي AUD 1 1.2822
روبل بلاروس BYN 1 0.6702
ريال برازيلي BRL 1 0.3428
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1191
كرون دنماركي DKK 1 0.2725
لاري جورجي GEL 1 0.5388
روبي هندي INR 1 0.0229
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189
دولار كندا CAD 1 1.3794
دينار الكويت KWD 1 5.6455
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4081
بيسو المكسيك MXN 1 0.0834
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0946
كرون النرويج NOK 1 0.1987
زلوتي بولندا PLN 1 0.4488
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0233
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.425
دولار سنغافورة SGD 1 1.2633
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503
دولار تايوان TWD 1 0.0608
ليرة تركيا TRY 1 0.1963
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0621
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1909
كرون التشيك CZK 1 0.0795
يوان الصين CNY 1 0.2623
جنيه إنكلترا GBP 1 2.368
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5218
كرون السويد SEK 1 0.2002
فرنك سويسرا CHF 1 1.8485
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1496
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.5344
بيسو تشيلي CLP 100 0.229
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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