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    وزارة المالية توقف المفاوضات مع البنك الدولي بشأن قروض مسهلة لشروطها واجراءاتها

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 23 يونيو، أذرتاج

    قالت وزارة المالية في بيان إن أذربيجان اهتمت بجلب اموال مقرضة مسهلة ضمن مشروع "آلية كوفيد 19 السريعة" المعروض على جميع البلاد من قبل البنك الدولي في محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واطلقت مفاوضات ذات الصلة.

    غير أن أوجه وشروط واجراءات تخصيص القروض المذكورة ما أرضت أذربيجان فأوقفت المفاوضات واشعرت البنك الدولي بالأمر.

    واشارت الوزارة في البيان الى أن جلب القروض المسهلة المذكورة عن البند الدولي خارج جدول الاعمال حاليا.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة المالية توقف المفاوضات مع البنك الدولي بشأن قروض مسهلة لشروطها واجراءاتها
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