  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزيرا الخارجية الاذربيجاني والروسي يبحثان في الوضع في المنطقة

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 23 يونيو (اذرتاج)

    جرت في 23 يونيو مكالمة هاتفية بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين اجريا تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بالأوضاع الأخيرة في المنطقة وتنفيذ البيانين الثلاثيين الموقعين من قبل زعماء البلدان الثلاثة.

    كذلك نوقشت اثناء المكالمة الهاتفية مسائل تطوير المنطقة في فترة ما بعد النزاع ومع الإشارة الى نشاط فريق عمل ثلاثي تحت إشراف نواب رؤساء وزراء البلدان الثلاثة.

    كذلك ناقش الطرفان المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

     

    AZERTAG.AZ :وزيرا الخارجية الاذربيجاني والروسي يبحثان في الوضع في المنطقة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٩:١٨]
    وزير الخارجية الروسي يناقش مع المفوض الأممي العام مسألة عودة اللاجئين والنازحين الى قراباغ
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٠٥‎]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٧:١٣]
    ميغيل أنجيل موراتينوس: خلال زيارتي إلى أغدام شاهدت شيئا لم أره في حياتي السياسية والمهنية
    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٦]
    أوزبكستان تقرر الانضمام إلى الجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية
    وزيرا الخارجية الاذربيجاني والروسي يبحثان في الوضع في المنطقة