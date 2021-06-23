وزيرا الخارجية الاذربيجاني والروسي يبحثان في الوضع في المنطقة

باكو، 23 يونيو (اذرتاج)

جرت في 23 يونيو مكالمة هاتفية بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين اجريا تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بالأوضاع الأخيرة في المنطقة وتنفيذ البيانين الثلاثيين الموقعين من قبل زعماء البلدان الثلاثة.

كذلك نوقشت اثناء المكالمة الهاتفية مسائل تطوير المنطقة في فترة ما بعد النزاع ومع الإشارة الى نشاط فريق عمل ثلاثي تحت إشراف نواب رؤساء وزراء البلدان الثلاثة.

كذلك ناقش الطرفان المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.