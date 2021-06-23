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    أوزبكستان تقرر الانضمام إلى الجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٦]

    طشقند، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    قررت أوزبكستان الانضمام إلى الجمعية البرلمانية للدول الناطقة بالتركية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ في البرلمان الأوزبكي صادق صفاييف أثناء استقباله وفدا برئاسة نائب مجلس الأمة التركي الكبير عصمت أوخما. كما ضم الوفد أعضاء من برلماني كازاخستان وقرغيزستان.

    وناقش الجانبان تطوير العلاقات الثنائية بين أوزبكستان والدول الأعضاء في المجلس التركي وكذلك البرلمان الأوزبكي والجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية.

    وقال صادق صفاييف إن أوزبكستان تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون مع المجلس التركي. البرلمان الأوزبكي حريص على تطوير العلاقات مع الجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية.

    وقال عصمت أوجما إن أوزبكستان لها مكانة خاصة في العالم التركي. تعتزم الجمعية البرلمانية للبلدان اللناطقة بالتركية توسيع التعاون مع أوزبكستان في جميع المجالات.

     

    AZERTAG.AZ :أوزبكستان تقرر الانضمام إلى الجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية
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