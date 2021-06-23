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    بحث التعاون بين أذربيجان والامارات العربية المتحدة في مجال الابتكارات والفضاء

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٤٠]

    باكو، 23 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية رشاد نبييف والوفد المرافق له بوزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري والوفد المرافق له في زيارته الى أذربيجان.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية ان الطرفين ناقشا في اللقاء الوضع الحالي لعلاقات التعاون بين جمهورية أذربيجان ودولة الامارات العربية المتحدة وآفاقها.

    في الوقت ذاته، أجري في اللقاء تبادل الآراء حول مسائل التعاون في مجالات التكنولوجيا العالية والابتكارات والفضاء.

     

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