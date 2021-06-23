أذربيجان: تطعيم حوالي مليوني شخص بلقاح كورونا في المرحلة الأولى

باكو، 23 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 47 ألفا و824 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 23 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 25 ألفا و682 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و22 ألفا و142 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و80 ألفا و340 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و993 ألف و612 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و82 ألفا و728 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.