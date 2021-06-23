وزير الخارجية الأذربيجاني يتوجه في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

باكو، 23 يونيو ، أذرتاج

في يوم 23 من يونيو توجه وفد برئاسة وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيرموف إلى المملكة العربية السعودية.

وقد صرح المكتب الصحفي بوزارة الخارجية لـ "أذرتاج" ان الزيارة ستتضمن لقاءات مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية.