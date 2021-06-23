وفد من قيادة القوات البرية لحلف الناتو في زيارة للأكاديمية العسكرية الأذربيجانية

باكو ، 23 يونيو ، أذرتاج

زار وفد برئاسة رئيس أركان قيادة القوات البرية لحلف شمال الأطلسي في إزمير الجنرال "متين توكيل" الأكاديمية العسكرية للقوات المسلحة الأذربيجانية.

خلال الاجتماع، تم إطلاع الضيوف على أنشطة الأكاديمية العسكرية، حسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع لأذرتاج. كما ناقش الجانبان التعاون مع الناتو في مجال التعليم العسكري.