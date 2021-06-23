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    وزير الخارجية الروسي يناقش مع المفوض الأممي العام مسألة عودة اللاجئين والنازحين الى قراباغ

    ٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٩:١٨]

    موسكو، 23 يونيو (أذرتاج)

    سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 28 يونيو في موسكو مع المفوض العام لمنظمة الأمم المتحدة في شئون اللاجئين فيليبو غراندي. ستناقش في اللقاء انضمام المنظمة الى مسألة عودة اللاجئين والنازحين الى قره باغ.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي.

    اضافت ان اللقاء الذي جرى على هامش زيارة عمل غراندي الى روسيا ستركز أيضا على مسائل حماية اللاجئين والنازحين والأشخاص عديمي الجنسية في فترة الجائحة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية الروسي يناقش مع المفوض الأممي العام مسألة عودة اللاجئين والنازحين الى قراباغ
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