مكالمة هاتفية بين الرئيسين الاذربيجاني والروسي

باكو، 23 يونيو (أذرتاج)

أجرى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف مكالمة هاتفية في 23 يونيو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اثناء المكالمة الهاتفية استعرض الطرفان الجوانب الفعلية لسير تنفيذ البيانين الموقعين بين زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 10 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021. كما تم التركيز خاصة على تفعيل العمل على المستوى الثلاثي لإنعاش طرق المواصلات والعلاقات الاقتصادية في جنوب القوقاز.

أكد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اثناء مناقشة المسائل المدرجة في الأجندة الثنائية عزمهما في المزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأذربيجانية الروسية.

اتفق الرئيسان على مواصلة الاتصالات على المستويات المختلفة.