مقرر لجنة المراقبة الأوروبية: على أرمينيا تسليم خرائط الحقول الملغومة وأريد مشاهدة الأوضاع بزيارة أغدام

ستراسبورغ، 24 يونيو، أذرتاج

قال ستيفان شيناك إنني سأتوجه إلى أمانة مجلس أوروبا واذا وافق وما اعترض عليه الجانب الأذربيجاني اريد زيارة الأراضي المحررة من الاحتلال وأغدام لمشاهدة الأوضاع بأعيني ميدانيا.

أفادت أذرتاج عن شيناك المقرر المشارك في شؤون أذربيجان للجنة المراقبة التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قوله في تصريح له لمراسلة الوكالة في ستراسبورغ إن هذه هي الأولى أن يوقع المقرر المشارك في شؤون بلادك على مثل هذا البيان والسبب بسيط للغاية أن هناك بيان ثلاثي موقع عليه بين أذربيجان وروسيا وأرمينيا بصدد انتهاء النزاع وهذا البيان يتضمن فقرتين مهمتين للغاية أولهما أن أرمينيا يجب عليها تسليم خرائط الحقول الملغومة والثانية يتطلب على أذربيجان تسليم جنود العدو.

وأضاف شيناك انه من المهم جدا تسليم خرائط الحقول الملغومة لأن الألغام تؤدي إلى مقتل المسالمين المدنيين.

واكد شيناك اننا ندعو جميع العالم لوقف زرع الألغام في الأراضي وحصول أذربيجان تلك الخرائط امر مهم للغاية وقد حان حين استتباب الأوضاع واستقرار السلام وتعايش الدولتين سلميا وذلك يتطلب تكوين ثقة متبادلة مضيفا انني ساتوجه إلى امانة مجلس أوروبا واذا وافق وما اعترض عليه الجانب الأذربيجاني فإريد مشاهدة الأوضاع ميدانيا بزيارة الأراضي المحررة من الاحتلال بما فيه أغدام.

اقالاروفا مراسلة أذرتاج