قبادلي المحررة، 24 يونيو، أذرتاج

باشرت وحدة عسكرية وقيادة حدودية جديدة في أراضي محافظة قبادلي عند حدود أرمينيا فعاليات خدمية قتالية 24 يونيو اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز حرس الحدود أن قائد حرس الحدود اللواء ايلتشين قولييف ألقى كلمة في حفل منظم بهذه المناسبة وهنأ الموظفين وأفراد الوحدة بمناسبة بدء نشاط الوحدة العسكرية والقيادة الحدودية .

واكد في خطابه على أن جهاز حرس الحدود يواصل إقامة مخافر حدودية جديدة لدى أراضي البلد المحررة من الاحتلال بما يصب في الدفاع عن حدود البلد وبناء البنية التحتية الحديثة لحماية الحدود الدولية تحت قيادة الرئيس القائد الأعلى إلهام علييف. وقال إن تاريخ حرس الحدود يعود الى اهتمام ودقة الزعيم القومي العام حيدر علييف الذي وضع مفهوم حماية الحدود الوطنية.

ونظمت عقد حفل الافتتاح جولة تفقدية في مقر الوحدة العسكرية وغرف خدمية وإدارية ومسكن الجنود والمطعم وسائر الغرف الخدمية والمستودع للأغذية والأسلحة وموقف المراكب النقلية والمعدات القتالية.

تناولت القيادة بعد الفعاليات مع الجنود والتقطت صور تذكارية.

ثم عقدت مشاورة خدمية بمشاركة قيادة فوج "قبادلي" الخاص لحرس الحدود ورصدت حالة اجراء توجيهات القائد الأعلى الرئيس إلهام علييف وظروف العملية الموجودة في المنطقة والتدابير المتخذة.