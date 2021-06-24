تشغيل وحدة عسكرية نمطية أخري في أراضي أذربيجان المحررة

باكو ، 24 يونيو ، أذرتاج

يتم اتخاذ الإجراءات بناء على تعليمات من رئيس جمهورية أذربيجان القائد العام للقوات المسلحة إلهام علييف لتنظيم الدعم الشامل والخدمة العسكرية لوحدات الجيش الأذربيجاني المنتشرة في المناطق المحررة، وكذلك لزيادة تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للأفراد.

ووفقًا لما ورد من المكتب الصحفي لوزارة الدفاع ل"أذرتاج" انه تم تدشين منطقة سكن نموذجية أخرى تتكون من أجهزة مختلفة مزودة بمعدات حديثة من أجل تنظيم أنشطة الخدمة والقتال للأفراد، فضلاً عن تحسين مستوي المعيشة للجنود.

قال قائد الوحدة العسكرية اللواء مائيس بارخودروف في حديثه خلال حفل الافتتاح، إن هذه المرافق النموذجية التي ستلبي احتياجات الجنود، تحتوي علي غرف للأسلحة، وغرف للنوم، وغرف للطعام، وبالإضافة الي مطبخ، وكذلك حمام. وفي الوقت نفسه، يحتوي المجمع على غرف خدمة للضباط والعريف، ومركز طبي، ومستودع أغذية لتخزين المواد الغذائية، ومستودع، ومولدات ديزل، وغرفة مرجل، وغرفة تجفيف، فضلاً عن مستوى عالٍ من التنظيم والسلوك ومن الخدمة القتالية والخدمة العسكرية.

ولوحظ أنه بفضل المعدات المحمولة التي تم شراؤها حديثًا، سيتم دائمًا تزويد الموظفين بالوجبات الساخنة والخدمات المنزلية. يتواصل العمل المتعلق ببناء طرق جديدة، وتركيب خطوط الكهرباء والمياه والغاز، وكذلك تنظيم المهام القتالية والخدمة العسكرية وبناء وحدات عسكرية معيارية جديدة في الأراضي والمواقع والمراكز المحررة كما هو مخطط له.