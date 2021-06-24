نفطجي باكو يودع لاعب وسط برازيلي لم يلعب ولو مباراة

باكو، 24 يونيو، أذرتاج

ودع نادي نفطجي باكو لكرة القدم لاعب الوسط البرازيلي رينير ألفيس دي سوزا.

أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن العقد مع اللاعب البرازيلي فسخ على الاتفاق المتبادل.

يذكر أن اللاعب ألفيس البرازيلي البالغ 20 عاما من عمره المنتقل إلى نفطجي صيف العام الماضي لم يلعب ولو مباراة واحدة حتى الحين.