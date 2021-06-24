برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 76.5 دولار

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 76.59 دولارا بعد ارتفاعه 0.87 دولار.

يشار الى ان هذا هو الحد الأقصى لبرميل النفط الأذربيجاني "آذري لايت" خلال العامين الماضيين.