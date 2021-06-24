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    اقتصاد


    انخفاض واردات اللحوم

    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٩]

    باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    استوردت البلاد 14.7 الف طن من اللحوم خلال أشهر يناير – مايو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان قيمة اللحوم المستوردة بلغت 25.8 مليون دولار.

    ويذكر أنه تم استيراد 22.5 الف طن من اللحوم بقيمة 40.4 مليون دولار للبلاد في نفس الفترة من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :انخفاض واردات اللحوم
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