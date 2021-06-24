باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج) صدرت أذربيجان معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي خلال أشهر يناير – مايو من العام الجاري. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الأذربيجانية أن تركيا وإيران وماليزيا في الثلاثة الأولى في قائمة البلدان المستوردة المنتجات الأذربيجانية. وكانت القيمة الإجمالية للصادرات من أذربيجان إلى تركيا 660 مليون و432 ألف دولار والى إيران 155 مليون و891 ألف دولار والى ماليزيا 31 مليون و155 ألف دولار. وارتفع تصدير المنتجات إلى جميع البلدان الثلاثة.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى تركيا بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

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