تدريبات "نسر الأناضول 2021" التكتيكية الدولية مستمرة
AzerTAg.az
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
باكو، 24 يونيو (أذرتاج)
تدريبات "نسر الأناضول 2021" التكتيكية الدولية في مدينة قونية التركية مستمرة.
أفادت وكالة أذرتاج ان طواقم طائرات القوات الجوية الأذربيجانية تشارك في التدريبات وتنفذ مهامها بنجاح. دمرت الطائرات الحربية الأذربيجانية اهداف العدو المحتمل في التدريبات.
تستمر التدريبات حتى 3 يوليو.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٦]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٤:١٦]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٦]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٠]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢٦]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٩]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٨]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٤]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٢٩]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٢:١٨]
١٩.٠٦.٢٠٢١ [١٠:٥٦]
١٨.٠٦.٢٠٢١ [١٥:١٥]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [٢٣:٠٠]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٠٤]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٦:١٥]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٩:٣٥]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٩:١٩]
١٤.٠٦.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٤٩]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣١]
٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٠٧]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٣٢]
٢٢.٠٦.٢٠٢١ [١٣:٥٦]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٥:٢١]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٢٨]
٢٣.٠٦.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك