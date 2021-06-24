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    تدريبات "نسر الأناضول 2021" التكتيكية الدولية مستمرة

    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٧:٣٣]

    باكو، 24 يونيو (أذرتاج)

    تدريبات "نسر الأناضول 2021" التكتيكية الدولية في مدينة قونية التركية مستمرة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان طواقم طائرات القوات الجوية الأذربيجانية تشارك في التدريبات وتنفذ مهامها بنجاح. دمرت الطائرات الحربية الأذربيجانية اهداف العدو المحتمل في التدريبات.

    تستمر التدريبات حتى 3 يوليو.

    AZERTAG.AZ :تدريبات "نسر الأناضول 2021" التكتيكية الدولية مستمرة
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    تدريبات "نسر الأناضول 2021" التكتيكية الدولية مستمرة تدريبات "نسر الأناضول 2021" التكتيكية الدولية مستمرة تدريبات "نسر الأناضول 2021" التكتيكية الدولية مستمرة