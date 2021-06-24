أذربيجان: تسجيل 51 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 76 مصاب

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

سجلت إصابة 51 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 76 مصاب هذا المرض ولا تسجيل لاي وفاة شخص مصاب بالفيروس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 335 ألف و676 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 329 ألف و870 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4965 مريض منهم ويستمر علاج 841 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و706 ألف و51 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7879 فحص طبي.