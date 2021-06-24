أذربيجان: تطعيم حوالي مليوني شخص بلقاح كورونا في المرحلة الأولى

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 66 ألفا و10 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 24 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات أن 36 ألفا و942 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و29 ألفا و68 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ 3 ملايين و146 ألف و350 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم مليونين و34 ألف و554 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليون و111 ألف و796 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.