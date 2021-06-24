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    سياسة


    قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في حدود طاووس

    ٢٤.٠٦.٢٠٢١ [١٨:٢٦]

    طاووس، 24 يونيو، أذرتاج

    اطلقت قوات أرمينيا المسلحة النيران باستخدام الأسلحة مختلفة العيار على مواقع جيش أذربيجان المرابطة في قرية مونجوقلو لمحافظة طاووس الحدودية من مواقعها قرب قرية أيجيدزور لمحافظة برد الأرمينية ابتداء من 14:30 يوم 24 يونيو اليوم.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه لا خسارة في الأرواح بين افراد جيش أذربيجان.

    وأضافت أن الأوضاع مستقرة حاليا وظروف العملية تحت سيطرة قوات أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :قوات أرمينيا المسلحة تطلق النار على مواقع جيش أذربيجان في حدود طاووس
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