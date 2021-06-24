الأمين العام: دول الخليج العربية تدعم دائما موقف أذربيجان العادل

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف في 24 يونيو، ذلك على هامش زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الوضع الراهن في المنطقة وتنفيذ البيانات الثلاثية والتوترات الأخيرة على الحدود.

وأطلع الوزير جيهون بيراموف الجانب الآخر على الوضع الراهن في المنطقة بعد الصراع وتهديد الألغام وعواقبه وأعمال الترميم وإعادة الإعمار في الأراضي المحررة. وشدد الوزير على أن القضاء على عامل الاحتلال أوجد فرصة لتطبيع العلاقات بين البلدين وضرورة الالتزام الصارم بمبادئ القانون الدولي والسيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود الدولية.

كما أشار الوزير جيهون بيراموف إلى اننا حريصون على مشاركة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مشاريع مشتركة في أعمال البناء في الأراضي المحررة.

وأشار الأمين العام إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدعم دائما موقف أذربيجان العادل.

ناقش الطرفان فرص توسيع التعاون بين أذربيجان والمجلس وتطوير خطة عمل مشتركة وفضلا عن القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.