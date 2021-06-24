نقل 11.1 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال 5 أشهر

باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

تم تصدير 14 مليونا و718.3 ألف طن من البترول الأذربيجاني عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان خلال أشهر يناير - مايو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الاحصاء الحكومية انه تم ضخ 11 مليونا و124.8 الف طن من النفط إلى خط أنابيب باكو- تبيليسي- جيهان.

كما تم شحن مليون و523.3 الف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب باكو – تبليسي - جيهان خلال العام الجاري.