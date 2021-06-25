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    اقتصاد


    ارتفاع سعر برميل النفط

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١١:٢٧]

    باكو، 25 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 75.69 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.13 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 73.40 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.10 دولارا.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع سعر برميل النفط
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