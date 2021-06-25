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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 76.27 دولار

    ٢٥‎.٠٦.٢٠٢١ [١١:٢٧]

    باكو، 24 يونيو / حزيران، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 76.27 دولارا بعد ارتفاعه 0.32 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع بقيمة 76.27 دولار
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